«Мы со Стасом в одной лодке»: Пригожин высказался о перепалке Михайлова и Пугачевой

Российский продюсер Иосиф Пригожин не понимает действий Аллы Пугачевой, грубо ответившей певцу Стасу Михайлову на критику уехавших артистов. В беседе с «Газетой.Ru» Пригожин заявил, что певица такого масштаба не должна опускаться до таких шуток. По словам продюсера, он до сих пор не понимает, почему Пугачева уехала из России.

«Мне кажется, такие вещи не красят женщину такого калибра, я до сих пор не могу найти ответ на ее поступок. Да, со стороны пойти за мужем – понятно. Но уехать из страны, в которой ты снискала такое уважение, авторитет, репутацию. Можно назвать ее некогда главной певицей в этой стране. Ты там на уровне руководства страны, на уровне президента, ты масштабная личность. Ты что делаешь со своей жизнью, с поклонниками, с людьми, которые к тебе относились с уважением? Я подобные действия просто не понимаю. Подобные шаги женщины такого уровня – это недостойно. Это просто не ее уровень делать такие вещи. Стас ничего оскорбительного не сказал. Я тоже считаю, что это неправильно, что они приедут в эту страну, и им все равно будет стыдно. Пугачева выглядела как лидер нации среди эстрадных деятелей — и вот так поступить по отношению к стране, бросить такой вызов. Он просто нелогичен. Мне этого не понять. В данном случае конфликт, который со Стасом у нее начался, с оскорблениями и юмором — это как-то даже не смешно», — сказал он.

Пригожин отметил, что ему «все равно», признают ли Пугачеву иноагентом по предложению одного из депутатов Госдумы.

«Такие вещи носят юридический характер. Не мы решаем, трудно быть в этом контексте судьей. Я же не депутат Государственной думы, чтобы делать такие заявления. Мне вообще все равно, я вообще не живу их жизнями и не интересуюсь. Дадите вы пожилому человеку иноагента, и что это даст? Она же не пишет статьи, которые вызывают бурю противоречий. Она ведет себя так, как она вела себя всегда на протяжении многих лет, привлекая к себе внимание. В этой ситуации она заставляет все время о себе говорить, а мы это тиражируем. Мне по барабану, я не интересуюсь их жизнью вообще ни в каком виде. У меня своя жизнь, у них своя. Это их выбор, и они за этот выбор будут нести сами ответственность перед страной, перед людьми и перед государством. У нас были дипломатические отношения, мы никогда не были друзьями. Я уже это говорил неоднократно, она в индустрии шоу бизнеса была первым диктатором. Если она ставила условия кому-то, чтобы не было того или иного артиста, так и происходило. Ей ли, человеку, который хочет присутствовать в таком правленческом образе, ей ли делать замечания другим? В данном смысле мы со Стасом в одной лодке. Мы с ним на одной стороне», — пояснил он.

7 марта депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил признать Аллу Пугачеву иностранным агентом, чтобы она больше не имела возможности получать деньги в России.

До этого активист Виталий Бородин, известный своими доносами на звезд, также обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой признать Аллу Пугачеву иноагентом.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев заступился за Пугачеву после предложения признать ее иноагентом.