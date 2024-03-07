В Екатеринбурге отменили презентацию нового альбома группы «Рыночные отношения»

Рэп-коллектив «Рыночные отношения» перенес презентацию альбома в Екатеринбурге на осень 2024 года. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на организаторов.

«Произошли перемены в логистике у некоторых артистов, поэтому перенос на осень. Точная дата пока уточняется», — уточнили представители площадки.

Недавно концерт рэпера Matrang в Екатеринбурге был перенесен после слов сестры артиста о необходимости лечения в реабилитационном центре. Мероприятие должно было состояться 14 апреля, о новой дате пока ничего не известно.

1 марта Telegram-канал Mash сообщил, что концерты певицы Инстасамки уже отменили в регионах после жалоб активистов, раскритиковавших исполнительницу за образ и аморальность в текстах. При этом артистка, отмечает канал, сама поддержала отмену своих выступлений.

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