«То холопы, то рабы»: Бородин заподозрил у Пугачевой сумасшествие

Активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) подготовили обращение к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой признать певицу Аллу Пугачеву иностранным агентом. Глава организации Виталий Бородин заявил в беседе с телеканалом «360», что это необходимо, так как исполнительница позволяет себе недопустимые высказывания о россиянах.

Статус иноагента теперь может получить лицо, аффилированное с иностранным агентом. По такому механизму им можно наделить и Пугачеву как супругу шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), считает Бородин.

Он отметил, что высказывания певицы стали слишком резкими, и привел в качестве примера слова Пугачевой о том, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию. Отвечая артистке, он заявил, что «все нормальные люди в трудное время находятся с нашей страной» и ездят помогать военным в зоне проведения спецоперации.

«Она уже там с ума сошла. То холопами нас назовет, то рабами, и никто никакие санкции в отношении нее не применяет, — сетует Бородин. — Постоянно поддерживает своего мужа-иноагента во всех его делах, начинаниях, на всех концертах, мероприятиях, с ним мотается по другим странам».

Бородин заверил, что перед обращением в прокуратуру члены организации изучили соцсети и публикации, связанные с Пугачевой.

«Мы сначала все анализируем, собираем информацию. У нас в команде работают бывшие сотрудники силовых структур, — утверждает активист. — Мы каждого из них знаем, изучили их уже, видим все наперед».

Напомним, накануне Пугачева записала видеообращение, в котором ответила упрекнувшему ее ранее певцу Стасу Михайлову. В числе прочего артистка заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию. В Госдуме после этого призвали признать ее иноагентом, чтобы исполнительница не могла получать деньги из России.

Ранее шоумен Стас Барецкий объяснил, почему Кристина Орбакайте не повторила успех Пугачевой.