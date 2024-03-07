Названы самые популярные книги среди россиян этой зимой

Самой популярной книгой среди россиян в жанре нон-фикшн зимой 2023-2024 года стало произведение Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан». Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе «Букмейта».

Среди других топовых произведений в этом жанре — культовая книга Сунь Цзы «Искусство войны» , биологический научпоп Эвелеин Эйер «Одиссея генов. Захватывающая история человечества, извлеченная из ДНК», «Азбука денег» Бодо Шеффера, а также множество книг по саморазвитию, психологии, ведению бизнеса и прочим значимым темам.

В жанре художественной литературы самым популярным оказался детектив Майка Омера, на втором месте расположился «Снеговик» Ю Несбе, тройку лидеров замкнул «Лют» Дженнифер Торн. Также в список самых популярных книг вошли два романа из серии антиутопий «Луна 84» Ислама Ханипаева и ставший классикой «Шантарам» Грегори Робертса.

Ранее Андреасян объяснил популярность «Слова пацана».