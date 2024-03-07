Бывший солист «АукцЫона» раскритиковал песни Сергея Шнурова

Бывший солист группы «АукцЫон» Сергей Рогожин заявил, что певца Сергея Шнуров нужно «гнать» из Петербурга из-за трека «В Питере — пить!» группы «Ленинград». Слова артиста передает «Абзац».

«Почему мы человека, который выходит на сцену в трениках с оттянутыми коленками и в майке-алкоголичке, а в жизни летает самолетами бизнес-класса и вставляет себе фарфоровые зубы за €200 тыс., почему мы этого фарисея должны слушать и считать, что в Питере — пить?» — возмутился певец.

По словам Рогожина, Шнуров в своем творчестве играет на «низменных чувствах» человека, тем самым делая из публики скот. Он заявил, что слушатель позволяет ему это делать, поэтому музыкант зарабатывает большие деньги на концертах.

Недавно Рогожин назвал шлаком творчество группы «Би-2». Он считает, что музыканты не умеют ни петь, ни играть. Похожего мнения Рогожин также придерживается о музыке Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) и Бориса Гребенщикова (признан в РФ иностранным агентом). Кроме того, Рогожин рассказал, почему его не взяли на СВО.

Ранее Клава Кока рассказала, с чего начинала путь певицы.