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Барецкий объяснил, почему Орбакайте не повторила успех Пугачевой

Шоумен Стас Барецкий предложил Кристине Орбакайте спеть у него на бэк-вокале

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orbakaite_k/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шоумен и продюсер Стас Барецкий заявил в беседе с NEWS.ru, что считает Кристину Орбакайте талантливым человеком, но не гениальной певицей.

«Ну, не в маму, не такие вокальные данные, об этом и раньше говорили. Но она очень хочет петь. Пусть поет у меня на бэк-вокале, я как раз выпускаю новый альбом в стиле шансон», — заявил актер.

При этом Барецкий отметил, что Орбакайте обладает трудолюбием и целеустремленностью.

До этого шоумен заявлял, что Алла Пугачева попала под влияние секты. Тем самым Барецкий объяснил, почему артистка резко высказалась о своем коллеге Стасе Михайлове. Барецкий считает, что Примадонне не следовало оскорблять Михайлова, так как это лишь принесло ему еще большую медийность. Шоумен также сравнил Пугачеву с актером Алексеем Паниным из-за его скандальных и провокационных высказываний.

Накануне стало известно, что певицу Пугачеву требуют признать иноагентом после обращения к Стасу Михайлову. 6 марта Пугачева прокомментировала слова своего коллеги Михайлова о том, что «уехавшие артисты будут на коленях перед Россией стоять». Звезда записала видеообращение, заявив, что «нормальные люди не будут возвращаться в Россию».

На видео Пугачева намеренно говорила осипшим «старческим» голосом. Примадонна пошутила, что встала бы на колени перед Михайловым, но не может в силу возраста.

Ранее Лолита попросила вернуть ее на сцену.

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