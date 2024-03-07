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Клава Кока рассказала, с чего начинала путь певицы

Певица Клава Кока вспомнила, как начинала свою карьеру в составе детского хора

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Личный архив Клавы Коки

Певица Клава Кока порадовалась в беседе с aif.ru, что джаз-хор Свердловской государственной детской филармонии прошел в финал проекта «Ну-ка, все вместе! Хором!», и вспомнила, как сама пела в коллективе.

«Я пела в этом хоре с пяти лет до того момента, как уехала в Москву, то есть лет до 13-14. Прошла в этом хоре и младшую группу, и среднюю и успела погастролировать с концертным составом», — рассказала исполнительница.

Кока призналась, что узнала новость от родителей, а затем поздравила руководителя хора с отличным выступлением.

«Знаю, сколько трудов вложено в то, чтобы это звучало и выглядело именно так. Если бы не хор, я бы точно не стала артисткой. Именно там мне привили любовь к музыке, чувство стиля. В принципе я так сильно полюбила музыку, наверное, благодаря этому хору», — отметила певица.

Недавно певица Клава Кока показала фото со съемок шоу «Новая фабрика звезд». Артистка опубликовала совместный снимок с наставниками проекта Сергеем Жуковым и Сергеем Шнуровым. Девушка вспомнила, как сама !«проталкивалась в массовку всех ТВ-проектов, чтобы быть ближе к своей мечте».

Ранее сообщалось, что концерты певицы Кати Лель подешевели в 4 раза.

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