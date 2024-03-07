Андреасян объяснил популярность «Слова пацана»

Режиссер Сарик Андреасян заявил, что популярность сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» связана с тем, что шоу соединяет все поколения. Его слова передает NEWS.ru.

«И еще очень важно, что это романтическая история подростков. У мальчишек и девчонок такого возраста те же переживания, и это резонирует», — подчеркнул постановщик.

Андреасян признался, что рад за коллег и за индустрию в целом. По его словам, еще пять лет назад трудно было представить, что российский сериал будет так широко обсуждаться. Режиссер считает, что у российского кинопроизводства «невероятное качество». Он предположил, что Россия входит в топ-5 стран мира по этому показателю.

Недавно Андреасян назвал актера Никиту Кологривого народным героем, сравнив с Шукшиным. При этом режиссер не согласился со словами артиста о том, что в кино побеждают связи, а не талант и образование.

7 марта в широкий прокат вышел «Онегин» Сарика Андреасяна — экранизация романа в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин». Главные роли в картине сыграли Виктор Добронравов и Елизавета Моряк. Подробнее о фильме — читайте в рецензии «Газеты.Ru».

Ранее участница «Блестящих» объяснила, почему группа утратила популярность.