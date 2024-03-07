Участница «Блестящих» объяснила, почему группа утратила популярность

Участница группа «Блестящие» Надя Ручка считает, что в истории музыки мало коллективов, которые поддерживали популярность на протяжении 25 лет.

«В любом случае у нас достаточно концертов. Люди любят наши песни, особенно старые хиты, которых так много, что в программу едва получается вставить одну новую песню», — заявила артистка.

Исполнительница призналась, что, несмотря на меняющийся состав группы, она поддерживает хорошие отношения со всеми девушками. Ручка отметила, что в прошлом году стала крестной мамой для сына экс-солистки «Блестящих» Ани Дубовицкой. Она вспомнила, что ей было приятно, когда бывшая коллега выбрала ее для такой ответственной роли.

В июле сообщалось, что группа «Блестящие» задумывала выпустить песню с голосом Жанны Фриске. Тем самым артистки — Ксения Новикова и Надя Ручка — хотели почтить память певицы, которая на протяжении семи лет была солисткой коллектива. Ее не стало в 2015 году в возрасте 40 лет. Артистка несколько лет боролась с раком головного мозга.

Ранее стало известно, что концерты певицы Кати Лель подешевели в 4 раза.