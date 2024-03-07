Стало известно, сколько составит бюджет Фонда кино в 2024 году

В 2024 году бюджет Фонда кино достигнет 9,4 млрд рублей, что превышает прошлогодний уровень в 1,5 раза. Это позволит увеличить количество проектов, способных привлечь широкую зрительскую аудиторию, заявил советник президента РФ по культуре и председатель совета Фонда кино Владимир Толстой в интервью ТАСС.

Ранее он отмечал, что в 2023 году бюджет Фонда кино составил около 6 млрд рублей.

«Сумма в 9,4 млрд рублей будет выделена на Фонд кино в текущем году. Эти средства действительно расширяют возможности. Принятые меры и увеличение финансирования со стороны президента уже дали свои результаты. Даже за первый квартал этого года мы видим абсолютные рекорды. Не один фильм, как «Чебурашка», а целых пять картин со сборами более миллиарда рублей. Мы знаем, что еще выйдет в марте, в апреле, и в целом этот результат был предсказуем», — подчеркнул Толстой

Советник президента отметил, что начиная с 2023 года Фонд кино перешел к защите большего количества проектов будущих фильмов. В текущем году Фонд планирует провести первые питчинги для ведущих кинопроизводителей и других организаций уже в апреле.

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