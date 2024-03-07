Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько составит бюджет Фонда кино в 2024 году

Бюджет Фонда кино России в 2024 году составит 9,4 млрд рублей

close
100%
Фонд Кино

В 2024 году бюджет Фонда кино достигнет 9,4 млрд рублей, что превышает прошлогодний уровень в 1,5 раза. Это позволит увеличить количество проектов, способных привлечь широкую зрительскую аудиторию, заявил советник президента РФ по культуре и председатель совета Фонда кино Владимир Толстой в интервью ТАСС.

Ранее он отмечал, что в 2023 году бюджет Фонда кино составил около 6 млрд рублей.

«Сумма в 9,4 млрд рублей будет выделена на Фонд кино в текущем году. Эти средства действительно расширяют возможности. Принятые меры и увеличение финансирования со стороны президента уже дали свои результаты. Даже за первый квартал этого года мы видим абсолютные рекорды. Не один фильм, как «Чебурашка», а целых пять картин со сборами более миллиарда рублей. Мы знаем, что еще выйдет в марте, в апреле, и в целом этот результат был предсказуем», — подчеркнул Толстой

Советник президента отметил, что начиная с 2023 года Фонд кино перешел к защите большего количества проектов будущих фильмов. В текущем году Фонд планирует провести первые питчинги для ведущих кинопроизводителей и других организаций уже в апреле.

Ранее актриса Сабинова рассказала о том, как поправилась на 10 килограммов ради роли в «Онегине».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами