Названы самые популярные героини русской классики

Российские читатели назвали Татьяну Ларину из романа в стихах «Евгений Онегин» Александра Пушкина главной героиней русской классической литературы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование книжного сервиса «Литрес», проведенное к Международному женскому дню.

Самой популярной среди пользователей сервиса оказалась Ларина — ей отдал голоса 51% респондентов.

На втором месте оказалась Анна Каренина, главная героиня фигура одноименного произведения Льва Толстого (37%), на третьем — Маргарита (36%) из романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

В топ-5 вошли также Наташа Ростова из романа Толстого «Война и мир» с 30% и Маша Миронова из повести Пушкина «Капитанская дочка» с 18%.

В любимых литературных героинях читателей привлекают «стойкость перед трудностями», «доброта» и «самоотверженность».

Интересно, что те респонденты, кому не импонируют женские классические персонажи, главными негативными чертами называют «смирение перед жизненными обстоятельствами» (77%), «отсутствие разнообразия социальных ролей» (58%) и «устаревший образ женщин» (53%)», — рассказали в пресс-службе сервиса.

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