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«Ему помощь нужна»: Татьяна Кравченко о работе с Садальским

Актриса Татьяна Кравченко заявила, что ей тяжело работать со Стасом Садальским

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Виталий Аньков/РИА Новости

Актриса Татьяна Кравченко в интервью «Каравану историй» призналась, что жалеет о совместной работе со Стасом Садальским.

«Меня подкупила пьеса. Сейчас на стариков мало пишут, а тут такая хорошая пьеса была — спившаяся актриса, бывшая звезда. И бывшим звездам предлагают сыграть антрепризу. Так мы и не сыграли эту историю, потому что он вне текста нес безумную отсебятину. Там от пьесы вообще ничего не осталось», — пожаловалась Кравченко.

По словам артистки, она терпела компанию Садальского так долго, как могла, потому что ей очень нужны были деньги. При этом звезда «Сватов» отметила, что в паре с Садальским антреприза не собирала полные залы, так как актер любит импровизировать. Кравченко считает, что Садальскому пора заканчивать актерскую карьеру. По мнению артистки, об этом говорит и его неудачный тандем с Татьяной Васильевой, которая рассталась с актером со скандалом.

«Есть города, в которые его вообще не пускают, потому что он такое несет со сцены! При этом залы не заполнялись. Опасно с ним. Садальскому отдыхать уже надо», — резюмировала Кравченко.

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