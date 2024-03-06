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Татьяна Буланова раскрыла секрет крепких отношений в браке: «50% — секс»

Певица Татьяна Буланова призналась, что крепкие отношения строятся на уважении

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Владимир Астапкович/РИА Новости/buslya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Татьяна Буланова в интервью Елене Ханге на платформе «Смотрим» отметила, что крепкие отношения по большей части строятся на уважении партнеров.

«Успех личной жизни: 50% — уважение, 50% — секс. Если секса будет меньше — не страшно, главное — уважение», — подчеркнула Буланова.

При этом исполнительница похвасталась, что никогда не вступала в отношения с женатыми мужчинами. По словам Булановой, эти люди для нее перестают быть мужчинами «в хорошем смысле слова». Буланова также посоветовала девушкам вести себя естественно на первых свиданиях, не стараясь впечатлить собеседника.

«Будьте собой, не пытайтесь изобразить что-то из себя, превращайте свои недостатки в достоинства. Не нравлюсь такой, какая есть? Ну и пожалуйста, ты знаешь, где дверь», — отметила Буланова.

В 2023 году Буланова вышла замуж за теннисиста Валерия Руднева, который на 19 лет ее моложе. Исполнительница рассказывала, что все расходы по организации свадьбы на себя взял возлюбленный. По словам певицы, спортсмен мечтал устроить торжество с размахом, поскольку женился впервые, и она этому не препятствовала.

Ранее Настасья Самбурская сняла маску Мотылька и поблагодарила жюри за разоблачение.

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