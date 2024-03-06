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Сарик Андреасян объяснил, почему часто снимает жену в своих проектах

Режиссер Сарик Андреасян рассказал о широком актерском диапазоне Лизы Моряк

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Режиссер и продюсер Сарик Андреасян в интервью NEWS.ru заявил, что у его жены Лизы Моряк широкий актерский диапазон.

«Я хорошо знаю свою жену, у нее очень широкий актерский диапазон. И я никогда не предложу ей что-то, где она будет не к месту. Зачем ей выглядеть в дурном свете? Зачем мне как продюсеру тоже выглядеть в дурном свете?» — высказался Андреасян.

По словам режиссера, он давно работает в кинематографе, знает многих актеров и их способности. Он убежден, что иногда можно и вовсе не устраивать пробы, если режиссер хорошо знает о профессионализме артиста. Например, Андреасян считает, что артисты Дмитрий Нагиев и Константин Лавроненко могут и вовсе обидеться, если позвать их на кастинг.

Андреасян и Моряк поженились в ноябре 2022 года. Актриса рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете — он устроил романтическую прогулку над городом и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». В феврале 2023 года артистка родила дочь. Девочку назвали Элизабет.

Ранее Лиза Моряк назвала Сарика Андреасяна вдохновляющим режиссером.

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