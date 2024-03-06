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«Теория большого взрыва» получит еще один спин-офф

CBS заказала сериал про брата Шелдона Купера из «Теории большого взрыва»

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CBS

Телекомпания CBS официально заказала сериал о брате гениального ученого Шелдона Купера и его возлюбленной Мэнди. Об этом пишет Variety.

Действие будет разворачиваться во вселенной популярного ситкома «Теория большого взрыва». В главных ролях — звезды сериала «Детство Шелдона», который также является спин-оффом к оригинальному проекту, Монтана Джордан и Эмили Осмент. На данный момент у сериала нет названия, релиз запланирован на 2024-2025 год. Продюсированием шоу займутся Чак Лорри, Стивен Моларо и Стив Холланд, которые были авторами первых двух проектов франшизы.

«Теория большого взрыва» транслировалась на CBS в течение 12 сезонов с 2007 по 2019 год. Премьера «Детства Шелдона» состоялась в 2017 году, сериал продлили на семь сезонов.

Накануне актер Иван Янковский, запомнившийся россиянам по роли Вовы Адидаса в «Слове пацана», прилетел на Камчатку ради съемок в новом сериале. Премьера сериала «Аутсорс» состоится в 2025 году. Действие сериала разворачивается в середине 1990-х. Иван Янковский здесь примерит форму тюремщика Кости, которому в тюрьме специального назначения предстоит приводить в исполнение приговоры о высшей мере наказания.

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