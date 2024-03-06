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Стас Барецкий объяснил резкие слова Пугачевой влиянием секты

Шоумен Стас Барецкий заявил, что Алла Пугачева могла попасть под влияние секты

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Александр Натрускин/РИА Новости

Шоумен и продюсер Стас Барецкий в разговоре с NEWS.ru предположил, что Алла Пугачева попала под влияние секты.

«Меня удивляет ее какое-то перерождение. Была великой женщиной, а тут такое заявление. Проблема у Пугачевой, что с ней происходит? Мне кажется, она в секту какую-то попала, как бы смешно это не звучало. Человек такого масштаба не должен опускаться до плясок под украинские песни, до таких оскорблений», — высказался Барецкий.

Он считает, что Примадонне не следовало оскорблять Стаса Михайлова, так как это лишь принесло ему еще большую медийность. Барецкий сравнил Пугачеву с актером Алексеем Паниным из-за его скандальных и провокационных высказываний. Шоумен выразил мнение, что после такого поведения россияне вряд ли простят певицу.

Недавно Пугачева высмеяла слова Михайлова о том, что уехавшие из страны артисты «еще приползут на коленях и будут стоять у России и целовать ноги». Певица пошутила, что встала бы на колени, но не может в силу возраста.

Ранее Юлия Паршута вспомнила, как ради шутки сходила в загс вместе с Марком Тишманом.

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