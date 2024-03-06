Ирина Ортман рассказала, у кого из мастодонтов российского шоу-бизнеса она училась

Певица Ирина Ортман в интервью aif.ru рассказала, что училась быть звездой у певцов Александра Буйнова и Александра Малинина.

«Свои медные трубы я прошла, когда приехала в Москву. Я пела на бэк-вокале у Рената Ибрагимова, Александра Малинина, Александра Буйнова. Это такие мастодонты, которые показывали пример, что такое быть артистом, как надо себя вести. И я у них училась», — вспомнила Ортман.

Солистка группы «Тутси» считает, что заслужила успехи в карьере своим упорным трудом. При этом Ортман отметила, что была готова к популярности, так как долго работала над собой и всегда надеялась на успех. Вместе с этим исполнительница отметила, что не считает себя суперзвездой, потому что снискала популярность «в узких кругах».

«Я и на студии несколько песен записывала. А вот с Ренатом Ибрагимовым и Александром Малининым работала долго. И в группе «Белый Орел» пела полтора года», — напомнила Ортман.

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