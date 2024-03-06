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Малышева сообщила о госпитализации матери после выписки: «Тупик с больницами»

Мать Елены Малышевой попала в больницу после падения

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Телеведущая и врач Елена Малышева сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее 90-летнюю мать Галину Морозову госпитализировали вскоре после выписки.

По словам Малышевой, родительница упала дома и ударилась головой. В итоге ей пришлось вызывать скорую помощь. Телеведущая пожаловалась, что их семью преследует «тупик с больницами».

«Слава Богу, что там нет никаких переломов, гигантская гематома, просто огромная. Вот такая жизнь, но я надеюсь на лучшее», — рассказала Малышева.

В ноябре 2023 года Малышева сообщила, что у ее матери «слабеет разум». Она заявила, что женщина впервые не смогла сесть в машину. По словам Малышевой, она делает все возможное, чтобы поддерживать работу мозга матери. Она созванивается с членами семьи и просит их делиться с родственницей хорошими воспоминаниями.

«Дома разум мамы потихоньку слабеет. Развлекаю дома маму, как могу. Мама совсем не может опереться о ноги, это полный парапарез. Ни во что плохое не хочется верить», — поделилась врач.

В феврале Малышева рассказала, что ее мать тяжело болеет почти два месяца. Из-за проблем со здоровьем родительница перестала ходить.

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