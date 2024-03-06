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Актриса Сабинова рассказала о том, как поправилась на 10 килограммов ради роли в «Онегине»

Актриса Сабинова призналась, что ей пришлось поправиться ради роли в «Онегине»

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Кинокомпания братьев Андреасян

Актриса Татьяна Сабинова, которая сыграла Ольгу Ларину в фильме Сарика Андреасяна «Онегин», призналась, что ей пришлось поправиться на 10 кг ради этой роли. Об этом она рассказала kp.ru.

Она напомнила, что в одноименном романе Александра Пушкина Ольга была «круглая лицом, всегда глупа, как эта круглая Луна».

«Поэтому специально для этой роли я поправилась на 10 кг. Причем, на это у меня было совсем мало времени — 1,5 месяца! Я ела все подряд. В основном, фастфуд, потому что на нем очень быстро поправляются. А еще пиццу. Сейчас вот активно худею», — поделилась актриса.

Фильм «Онегин» выходит в прокат 7 марта, он станет первой экранизацией романа Пушкина. Светская премьера картины прошла 5 марта в кинотеатре «Каро Октябрь».

Актриса Эвелина Бледанс надела на премьеру фильма «Онегин» образ в стиле 19-го века и призналась, что взяла на прокат одежду артистки Людмилы Гурченко. Она добавила, что начала чувствовать «творческий полет» от кружевной блузки Гурченко. Бледанс верит, что получает знаки и энергию от самой артистки во время ношения ее одежды. Актриса считает, что после премьеры фильма у нее родятся «новые идеи и образы», которые она сможет воплотить на своем творческом пути.

Ранее сообщалось, что Леонид Агутин выпустил клип к фильму «Онегин» в образе Александра Пушкина.

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