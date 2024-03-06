Юлия Снигирь о роли в «Преступлении и наказании»: «Закрыла все свои гештальты»

Актриса Юлия Снигирь призналась, что закрыла свой последний гештальт, сыграв роль жены Аркадия Свидригайлова, дворянки Марфы Петровны в новом сериале «Преступление и наказание». Кадры из сериала «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе Кинопоиска.

«Мне не просто нравился роман «Преступление и наказание», я поступала с отрывком из произведения в театральный институт. Читала его так эмоционально, что в какой-то момент на прослушивании Владимир Абрамович Этуш сказал: «Деточка, только умоляю, не надо так волноваться». В тот момент мне было не смешно, а сейчас вспоминаю эту историю с улыбкой», — вспомнила артистка.

Снигирь добавила, что не знает, какой роман ей нравится больше — «Преступление и наказание» Федора Достоевского или «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, — и заявила, что эти произведения сложно сравнивать.

Сериал «Преступление и наказание» разовьет классический сюжет Достоевского в реалиях XXI века. Студент Родион Раскольников (Иван Янковский) расправляется со старухой-микрокредиторшой, а на его след выходит страж порядка Порфирий Петрович, который хочет добиться от него чистосердечного признания.

Режиссером проекта выступил Владимир Мирзоев («Топи»). В каст также вошли Любовь Аксенова («Настя, соберись!»), Тихон Жизневский («Майор Гром: Чумной Доктор»), Виктория Толстоганова («Цикады»), Мариэтта Цигаль-Полищук («Раневская») и др. Роль Аркадия Свидригайлова в сериала досталась звезде «Завода» Владиславу Абашину. Премьера проекта запланирована на 2024 год.

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