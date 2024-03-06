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Юлия Паршута рассказала о срывах на диетах

Певица Юлия Паршута призналась, что морила себя голодом

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Из личного архива

Певица Юлия Паршута призналась в YouTube-шоу «Дерзкая Готовка с Ляйсан Утяшевой», что у нее было нездоровое отношение к похудению.

Паршута рассказала, что раньше морила себя голодом, чтобы похудеть. Однако это не давало должных результатов и только приводило к срывам. Артистка также «уничтожала» себя в спортивных залах. К примеру, она преодолевала 15 километров на беговой дорожке.

«Подъем там даже не помню, честно говоря. На скорости девятка наяривала со страшной силой вечером, почти что ночью. Под закрытие зала. Это вообще для меня не подходит. Просто я себя не чувствовала. Я так себе не нравилась, что я себя мучила до изнеможения. Потом я приходила домой, не могла заснуть и начала срываться», — поделилась певица.

Паршута призналась, что в тот период переживала стресс после расставания и тяжелых отношений. Тогда она «искала опору в себе», но не находила ее. Позже она обратилась к диетологу, однако «диеты было недостаточно». Артистка призналась, что ей тогда требовался психотерапия.

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