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Кай Метов рассказал, что думает о Булановой: «Многие переживают»

Певец Кай Метов назвал Буланову женщиной с непростой судьбой

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Личный архив

Певец Кай Метов вспомнил о знакомстве с коллегой Татьяной Булановой, пояснив, что их первая встреча состоялась в 90-е годы на концерте. Его слова передает «Пятый канал».

«Таня — это человек, который, наверно, прежде всего воплощение такой непростой женской судьбы, скажем так. И поэтому многие женщины в нашей стране, я просто в этом уверен, переживают вместе с ней за все перипетии ее и творческой, и личной жизни», — заявил артист.

Метов поздравил исполнительницу с 55-летием. 6 марта артистка празднует свой юбилей. Он порадовался за то, что певица нашла свое счастье c браке с Валерием Рудневым. Он заявил, что у Булановой горят глаза и рядом с ней хороший и надежный мужчина.

«Дорогая Таня, ну ты знаешь, что я тебя очень люблю. Я хочу пожелать, чтобы в твоей жизни все было стабильно, хорошо, здорово», — подытожил Метов.

2 июня стало известно, что Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева. Церемония бракосочетания состоялась на Английской набережной в Санкт-Петербурге. На мероприятии присутствовали друзья, коллеги и родственники пары. Певица Анна Семенович поймала букет невесты на торжестве.

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