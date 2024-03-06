Звезда «Дома-2» рассказала, что лишилась имущества из-за бывших мужей

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Мария Круглыхина рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что построила несколько домов для проживания с детьми во время двух предыдущих браков, однако после развода лишилась права на самостоятельное пользование имуществом.

«Этот домик, который я построила в первом браке на свои средства, переписала на Сергея (экс-участник «Дома-2» Сергей Адоевцев. — Прим. «Газеты.Ru»), так как не имела паспорта РФ. Но потом случилось, как у многих», — посетовала женщина.

По словам Круглыхиной, мужчина отказался продавать бывшей супруге свою долю, однако пообещал переписать имущество на совершеннолетие дочери Лизе. Круглыхина боится, что к тому моменту экс-супруг «забудет об этом или что еще». Она назвала поступок Сергея жестоким и несправедливым.

Затем звезда «Дома-2» вышла замуж во второй раз за Михаила Зайцева, от которого у женщины двое детей.

«В дом, который мы строили со вторым супругом, я тоже могу войти, но не более! С этим всем было еще больше надежд, но тоже все рухнуло. Пока дом стоит пустым, но мне было обещано второй стороной — обязательно все распилится по закону», — подчеркнула Круглыхина.

Сейчас многодетная мать решила построить свой дом. Она призналась, что проводит много времени на стройке и все свободное время уделяет строительству. По словам женщины, она хочет, чтобы ее трое детей — Лиза, Илья и Дарья — жили в спокойной и экологичной обстановке.

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