Продюсер объяснил, почему Пугачева танцевала под украинскую песню

Певица Алла Пугачева, опубликовавшая в соцсетях танец под украинскую народную песню «Ой, на горе два дубка», проверяет реакцию россиян, считает продюсер Павел Рудченко. Таким мнением он поделился в беседе с NEWS.ru.

Рудченко отметил, что украинские народные песни — острая, злободневная тема.

«Эта народная песня не принадлежит какому-то запрещенному артисту типа Данилко и ему подобным. Она просто подливает масла в огонь и смотрит на реакцию. Издевка обыкновенная», — сказал он.

При этом, добавил Павел Рудченко, он не видит ничего плохого в самой украинской культуре.

Накануне певец Филипп Киркоров удалил из своих социальных сетей — Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и VK — посты с упоминанием Аллы Пугачевой, в которых артист анонсировал выход новой композиции бывшей супруги и признавался ей в любви.

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