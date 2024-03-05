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Фанаты обеспокоены здоровьем Тейлор Свифт после нового инцидента на концерте

Певица Тейлор Свифт почувствовала себя плохо на концерте в Сингапуре

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/Reuters

Поклонники американской певицы Тейлор Свифт обеспокоены ее здоровьем после нового инцидента на концерте. Об этом сообщает Page Six.

Во время концерта в Сингапуре 5 марта, прошедшего в рамках гастрольного тура звезды Eras Tour, певица почувствовала себя плохо. Она закашлялась во время исполнения песни «Delicate».

Кроме охрипшего голоса, фанаты также заметили у Свифт замедленные и более спокойные движения.

В начале февраля Тейлор Свифт дважды оступилась на сцене во время концертов в Японии. Во время одного из таких случаев одетая в длинное платье Свифт не рассчитала шаг и едва не упала с лестницы на концерте — ее поддержал трос, необходимый для исполнения сложных номеров.

В другой раз она едва не села мимо стула.

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