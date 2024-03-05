Фанаты обеспокоены здоровьем Тейлор Свифт после нового инцидента на концерте

Поклонники американской певицы Тейлор Свифт обеспокоены ее здоровьем после нового инцидента на концерте. Об этом сообщает Page Six.

Во время концерта в Сингапуре 5 марта, прошедшего в рамках гастрольного тура звезды Eras Tour, певица почувствовала себя плохо. Она закашлялась во время исполнения песни «Delicate».

Кроме охрипшего голоса, фанаты также заметили у Свифт замедленные и более спокойные движения.

В начале февраля Тейлор Свифт дважды оступилась на сцене во время концертов в Японии. Во время одного из таких случаев одетая в длинное платье Свифт не рассчитала шаг и едва не упала с лестницы на концерте — ее поддержал трос, необходимый для исполнения сложных номеров.

В другой раз она едва не села мимо стула.

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