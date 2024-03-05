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Безруков назвал главную составляющую русского культурного кода

Актер Безруков назвал всепримирение основной чертой русского характера

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Российский актер Сергей Безруков назвал главную составляющую русского культурного кода. Его цитирует NEWS.ru.

По его словам, основной чертой русского характера является всепримирение.

«Достоевский полагал, что от русского народа пойдет начало всепримирения такого — народного. Примирение народов мира, если иными словами перефразировать», — сказал он.

Безруков отметил, что Достоевский основывал свою позицию на христианских понятиях всепрощения, всепримирения, милосердия и любви.

«Это все есть культурный код, потому что культура — она не может быть без человека», — заключил он.

Накануне Безруков признался, что чуть не стал жертвой мошенников.

Безруков рассказал, что получил голосовое сообщение от Константина Хабенского, в котором коллега предложил стать ему инвестором для строительства медицинского комплекса для детей-инвалидов. Артист признался, что поначалу согласился, но позже решил позвонить Хабенскому, чтобы уточнить детали.

Ранее специалист по Достоевскому оценил идею Кустурицы совместить два романа писателя.

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