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«Хочу быть русским режиссером»: Кустурица о съемках в России

Режиссер Кустурица заявил, что хочет стать частью русской культуры

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Сербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица заявил, что хочет стать частью русской культуры. Об этом он рассказал в беседе с РЕН ТВ.

«Я хочу быть частью русской культуры, поэтому я делаю эти фильмы. Не только поэтому, конечно, но, безусловно, я хочу быть русским режиссером», — заключил он.

Сейчас Кустурица готовится к съемкам «Преступления без наказания» — его версии романов Федора Достоевского «Преступление и наказание» и «Идиот». Режиссер попытается на экране объединить образы Родиона Раскольникова и князя Мышкина в один. Режиссер отмечает, что теоретически такое объединение невозможно, но в действительности такие характеры действительно встречаются.

Фильм будут снимать в Сибири, Санкт-Петербурге и одном из южных городов России.

Картину по Достоевскому кинематографист уже называет важнейшей в своей жизни. Пока, добавил он, актера на главную роль не подобрали.

Ранее Кустурица назвал роман Захара Прилепина «Обитель» одним из лучших в мире.

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