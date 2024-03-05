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«Все блестит»: продюсер о жизни Алибасова с новой женой

Продюсер Сандлер рассказал, что новая жена изменила жизнь Алибасова

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Продюсер Игорь Сандлер рассказал, как новая жена Елена изменила жизнь продюсера группы «На-На» Бари Алибасова. Его цитирует «Пятый канал».

«Когда я к Бари приезжал домой года полтора-два назад, когда еще не было Лены, это очень удручающее было зрелище. Все запущено, в грязи было, скомканные постели, обросший Бари», — вспоминает он.

Появление в доме Елены он сравнил с «солнцем в окошке».

«Все накрахмалено, все блестит. Пельмешки мне на стол», — рассказал Сандлер, добавив, что теперь холодильник в доме Алибасова полон еды.

В свою очередь, сын Алибасова Бари-младший добавил, что на фоне болезни отца единственное, что его успокаивает, — это наличие Елены.

26 февраля супруга и помощница Алибасова Елена Калинина рассказала «Газете.Ru», что продюсер попал в больницу из-за повышенного давления. Она отметила, что музыкант не хотел ехать в медучреждение — его «еле затащили» в карету скорой помощи.

28 февраля сын Алибасова Бари рассказал о нескольких причинах, по которым у отца могли произойти проблемы со здоровьем. Мужчина считает, что ухудшения отца связаны с его «высокой половой активностью» и перенесенной коронавирусной инфекцией. 1 марта Алибасова выписали из больницы.

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