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Внук Пугачевой заработает в США на перепевках хитов Земфиры* и «Би-2»

В Лос-Анджелесе певец Никита Пресняков анонсировал концерт хитов нулевых

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков заработает в США на перепевках отечественных хитов нулевых, в частности песен группы «Би-2», солист которой Егор Бортник внесен Минюстом РФ в список иноагентов, и Земфиры (признана в РФ иностранным агентом). Об этом он рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Концерт состоится в Rain Nightclub в Лос-Анжелесе. Билеты на вечеринку, посвященную 8 Марта, обойдутся в $40 долларов (около 3665 рублей) для мужчин, а для женщин вход будет свободный.

«Не только концерт, но и тусовка: с 10 вечера до 2 часов ночи. Мы обалденную программу подготовили, залетайте, будет очень весело», — пообещал он.

Исходя из афиши мероприятия, «новый формат вечеринок», предлагаемый 32-летним Пресняковым, предполагает исполнение каверов российских хитов 2000-х в танцевальном стиле. В частности, в анонсе заявлены песни групп «Смысловые Галлюцинации», «Маша и Медведи» и песня группы «Альянс» «На заре».

В конце декабря 2023 года живущий в США Пресняков рассказал, что написал саундтрек к фильму «Триггер». По словам исполнителя, он отвечает за всю музыку в картине — «и ту, что со словами, и ту, что без».

Ранее в петербургском поселке к 8 Марта закупили билеты на концерт Орбакайте.

*  признана в РФ иностранным агентом
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