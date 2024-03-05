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Звезда «Человека-амфибии» сообщила о болезни

Актриса Анастасия Вертинская сообщила о болезни

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская сообщила о своей болезни. Ее цитируют «Аргументы и факты».

Сейчас актриса занимается сохранением наследия своего отца — шансонье Александра Вертинского, лауреата Сталинской премии II степени. В марте 2024 года исполняется 135 лет со дня его рождения. Пока дела актрисе приходится отложить.

«Просто сейчас я болею. Давайте проведем нашу беседу через неделю», — сказала 79-летняя Вертинская.

Звезда фильмов «Алые паруса» и «Человек-амфибия» подтвердила, что в последние годы не играет в театре и не соглашается на роли в кино.

«Бабушек <...> мне неинтересно играть», — заявила актриса.

Накануне супруга хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши призналась, что ее доставили в одну из престижных клиник Московской области на шестом месяце беременности.

«Сейчас под 24-часовой капельницей лежу. У меня высокий гипертонус, отеки сильные», — заявила женщина.

Ранее Милош Бикович рассказал, почему влюбился в Россию.

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