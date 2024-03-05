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В петербургском поселке к 8 Марта закупили билеты на концерт Орбакайте

Администрация поселка Левашово закупила билеты на концерт Орбакайте к 8 Марта

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Максим Блинов/РИА Новости

Администрация поселка Левашово в Санкт-Петербурге закупила билеты на концерт певицы Кристины Орбакайте на бюджетные деньги, чтобы сделать подарок жителям к 8 Марта. Об этом представители местного самоуправления сообщили интернет-изданию «Абзац».

По словам собеседника издания, инициатива исходила от местных жителей, которые просили приобрести билеты к Международному женскому дню.

«Билеты были в свободной продаже. Местная администрация выделила бюджетные средства для приобретения билетов для жителей, чтобы поздравить их с праздником, дать возможность им стать зрителями праздничного шоу и получить массу положительных эмоций», — добавили в администрации.

До этого сообщалось, что на концерт Орбакайте, который прошел 3 марта в БКЗ «Октябрьский», выкупили билеты для питерских поселков Левашово и Усть-Ижора.

5 марта стало известно, что Орбакайте примет участие в концерте «Будьте счастливы всегда!», который пройдет 7 марта в Государственном Кремлевском дворце. Однако ТАСС отмечал, что в афише концерта не заявлено имя исполнительницы.

Ранее Орбакайте отсудила 5 тыс. рублей у бизнесмена из Южно-Сахалинска.

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