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Бикович рассказал, почему влюбился в Россию

Сербский актер Милош Бикович сравнил отношения с Россией со счастливым браком

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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Сербский актер Милош Бикович признался в любви к России. Его слова передает Life.ru.

«Наши отношения с Россией, наш счастливый брак, начался через литературу. Я почувствовал, что, когда я читаю русских писателей, во мне как будто открываются какие-то внутренние глаза», — заявил артист.

Свое заявление Бикович сделал на Всемирном фестивале молодежи во время своего выступления на марафоне «Знание. Первые».

На том же фестивале сербский режиссер Эмир Кустурица назвал роман «Обитель» российского писателя Захара Прилепина одним из лучших в мире. Постановщик подчеркнул, что в России существуют хорошие условия для развития культуры. Говоря о кинематографе, режиссер высказал мнение, что в России надо делать русские фильмы, а не копировать Голливуд.

Недавно сообщалось, что HBO расторг контракт с Милошем Биковичем о работе в проекте «Белый лотос». До этого к телеканалу обратилось министерство иностранных дел Украины, которое выразило свою обеспокоенность тем, что актер поддерживает Россию в связи с началом специальной военной операции (СВО).

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