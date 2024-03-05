Big Baby Tape получил штраф за пропаганду наркотиков в интернете

Рэпер Big Baby Tape (настоящее имя — Егор Ракитин) получил штраф в размере 50 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в интернете. Об этом сообщает ТАСС.

Музыканта признали виновным в нарушении части 1.1. статьи 6.13 КоАП РФ («Пропаганда наркотических средств с использованием интернета»). Решение об административном штрафе вынес судья Зюзинского суда города Москвы.

В октябре сообщалось, что в полиции обратили внимание на деятельность рэпера Big Baby Tape. Shot заявлял, что в отношении музыканта возбуждено дело по статье о пропаганде запрещенных веществ в интернете. С призывом проверить Big Baby Tape на пропаганду наркотиков к правоохранителям уже обращалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

В декабре стало известно, что арбитражный суд Москвы отклонил иск Ракитина, который требовал взыскать 185 млн рублей с российского подразделения лейбла Warner Music Group. Причиной иска стало то, что компания разместила на сервисе Apple iTunes 37 песен рэпера. При этом музыкант не передавал права на использование своих композиций, а также не получил от этого никакого вознаграждения.

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