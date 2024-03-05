Стас Михайлов рассказал, сколько сделал пластических операций

Певец Стас Михайлов на YouTube-шоу рэпера Басты «Вокруг ребром» ответил на вопрос, сколько он сделал пластических операций.

«Операции у меня были связаны с волосами... И попробовал ботокс, но после него у меня до сих пор не поднимается бровь. Затем закончил», — признался исполнитель.

Михайлов также рассказал, почему решил похудеть на 17 кг. Он заявил, что быть стройным лучше, чем «толстым и жирным».

28 декабря артист признавался, что для похудения пользуется диетой, по которой нельзя есть в течение 16 часов. По его словам, есть разрешено только в оставшиеся 8 часов. Михайлов уточнил, что такой способ похудения подойдет далеко не всем. Певец посоветовал обязательно проконсультироваться с врачом.

Он также рассказал, что старается засыпать не позже 0:00, так как в таком случае может проснуться всего через 5-6 часов и чувствовать себя бодрым. При этом Михайлов посетовал, что когда ложится позже, то просыпается не раньше 8 часов утра и может провести день в плохом настроении из-за недосыпа.

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