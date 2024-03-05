Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Волочкова призналась, что не празднует 8 Марта

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не отмечает 8 Марта

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Балерина Анастасия Волочкова призналась в беседе с teleprogramma.pro, что не празднует 8 Марта.

Волочкова объяснила, что не воспринимает 8 марта как особое число, так как поклонники ежедневно дарят ей цветы. Артистка преподносит сама себе букет, в случае если этого никто не сделал.

«8 Марта я не праздную, его празднуют мои мужчины и одаривают меня цветами и подарками», — поделилась балерина.

Волочкова рассказала, что самым неожиданным для нее подарком на 8 Марта стал калейдоскоп. Она получила его об бывшего мужа Игоря Вдовина. Балерина призналась, что посчитала презент довольно милым.

В феврале Анастасия Волочкова заявила, что все мужчины от нее теряют голову, и поэтому у нее было много романов, в том числе — с женатыми. Своей самой главной любовью в своей жизни танцовщица назвала миллиардера Сулеймана Керимова.

Говоря о романах с женатыми мужчинами, Волочкова заявила, что для нее было важно, чтобы мужчина восхищался ее творчеством, возлагал к ее ногам «бриллианты, цветы, яхты и самолеты».

Ранее Волочкова раскрыла, планирует ли она заводить детей с мужчиной своей мечты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами