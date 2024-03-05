Волочкова призналась, что не празднует 8 Марта

Балерина Анастасия Волочкова призналась в беседе с teleprogramma.pro, что не празднует 8 Марта.

Волочкова объяснила, что не воспринимает 8 марта как особое число, так как поклонники ежедневно дарят ей цветы. Артистка преподносит сама себе букет, в случае если этого никто не сделал.

«8 Марта я не праздную, его празднуют мои мужчины и одаривают меня цветами и подарками», — поделилась балерина.

Волочкова рассказала, что самым неожиданным для нее подарком на 8 Марта стал калейдоскоп. Она получила его об бывшего мужа Игоря Вдовина. Балерина призналась, что посчитала презент довольно милым.

В феврале Анастасия Волочкова заявила, что все мужчины от нее теряют голову, и поэтому у нее было много романов, в том числе — с женатыми. Своей самой главной любовью в своей жизни танцовщица назвала миллиардера Сулеймана Керимова.

Говоря о романах с женатыми мужчинами, Волочкова заявила, что для нее было важно, чтобы мужчина восхищался ее творчеством, возлагал к ее ногам «бриллианты, цветы, яхты и самолеты».

Ранее Волочкова раскрыла, планирует ли она заводить детей с мужчиной своей мечты.