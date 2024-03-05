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Продюсер раскрыл гонорар Шнурова за концерт в «Лужниках»

Продюсер Шахиди: Шнуров зарабатывает 60 млн рублей за стадионный концерт

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Максим Богодвид/РИА Новости

Продюсер Табриз Шахиди признался, что музыкант Сергей Шнуров мог получить порядка 60 млн рублей за отмененный концерт в «Лужниках». Его слова передает НСН.

«Однако платить больше миллиона долларов даже за «Лужники», даже при полном аншлаге и билетах средней стоимостью в 4-5 тыс. рублей — это очень странная ситуация», — заявил эксперт.

При этом бывший продюсер группы «Мумий Тролль» и певицы Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) Леонид Бурлаков заявил, что лидер «Ленинграда» вполне мог получить 1 млн долларов за концерт в Лужниках. По его словам, музыкант «умеет зарабатывать деньги», у него талант продавать себя.

В сентябре стало известно, что концерт группы «Ленинград», запланированный на 16 сентября в «Лужниках», отменили. Причиной стало то, что мероприятие не удалось согласовать. Позднее, отмечает НСН, Шнуров отказался возвращать аванс за несостоявшееся выступление, после чего стороны конфликта обменялись встречными исками. Отмечается, что во время судебного разбирательства стало известно, что Шнуров получает более 1 млн долларов за стадионный концерт.

В начале июня 2023 года анонимный специалист популярного букингового агентства в разговоре с kp.ru признался, что самым высокооплачиваемым российским музыкантом является фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров: его гонорар составляет около 13 млн рублей за выступление.

Ранее Орбакайте отсудила 5 тыс. рублей у бизнесмена из Южно-Сахалинска.

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