Ливанов заявил, что его не хотели утверждать на роль Шерлока Холмса

Актер Василий Ливанов заявил в беседе с aif.ru, что режиссер Игорь Масленников не хотел утверждать его на главную роль в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

Ливанов заявил, что Масленников взял его на роль детектива Шерлока Холмса только после ультиматумов оператора «Ленфильма» Юрия Векслера.

«Масленников же далеко не сразу утвердил меня. Он утвердил меня после того, как Векслер ему сказал: «Если ты не будешь Ливанова снимать, я снимать фильм не буду». Вот и все», — отметил артист.

По словам Ливанова, Масленников планировал взять на роль Шерлока Александра Кайдановского или Сергея Юрского. Артист назвал «враньем» слова режиссера о том, что первоначально рассматривал только Ливанова.

«Это потом Масленников писал, что всегда хотел, чтобы я играл. А вначале он был совсем не таким, поверьте!» — рассказал актер.

В феврале Василий Ливанов признался, что не знает размера своей пенсии, однако отметил, что ему «хватает» на жизнь. Артист объяснил, что его не интересует размер пенсии, так как он до сих пор работает.

Ранее Василий Ливанов назвал бредом сумасшедшего поведение Чулпан Хаматовой.