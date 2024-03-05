Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ливанов заявил, что его не хотели утверждать на роль Шерлока Холмса

Актер Ливанов заявил, что режиссер «Шерлока Холмса» не хотел брать его на роль

close
100%
Ленфильм

Актер Василий Ливанов заявил в беседе с aif.ru, что режиссер Игорь Масленников не хотел утверждать его на главную роль в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

Ливанов заявил, что Масленников взял его на роль детектива Шерлока Холмса только после ультиматумов оператора «Ленфильма» Юрия Векслера.

«Масленников же далеко не сразу утвердил меня. Он утвердил меня после того, как Векслер ему сказал: «Если ты не будешь Ливанова снимать, я снимать фильм не буду». Вот и все», — отметил артист.

По словам Ливанова, Масленников планировал взять на роль Шерлока Александра Кайдановского или Сергея Юрского. Артист назвал «враньем» слова режиссера о том, что первоначально рассматривал только Ливанова.

«Это потом Масленников писал, что всегда хотел, чтобы я играл. А вначале он был совсем не таким, поверьте!» — рассказал актер.

В феврале Василий Ливанов признался, что не знает размера своей пенсии, однако отметил, что ему «хватает» на жизнь. Артист объяснил, что его не интересует размер пенсии, так как он до сих пор работает.

Ранее Василий Ливанов назвал бредом сумасшедшего поведение Чулпан Хаматовой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами