Создатель «Дома-2» назвал Бузову антидепрессантом

Создатель и продюсер шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров в программе «Основано на реальных событиях» назвал телеведущую Ольгу Бузову антидепрессантом для любой женщины.

Комиссаров отметил, что Бузова умеет естественно быть «смешной, глупой и неожиданной». По его мнению, такое поведение артистки повышает самооценку зрительниц. Он сравнил Бузову с женской версией героя русской сказки Иванушкой-дурачком. Продюсер считает основным качеством телеведущей искренность. Он назвал ее «бриллиантом искренности».

«У Ольги просто на лице написано — «непростая личная жизнь». А почему? Потому что она доверчивая, она открытая, она как нерв. Вам никогда не удаляли зубной нерв без наркоза? Вот это Бузова», — заявил Комиссаров.

Ольга Бузова окончила географический факультет СПбГУ в 2008 году. В 2004-м она стала участницей телепроекта «Дом-2», где получила наибольшую известность. С 2008-го по 2021-й звезда была ведущей программы. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай». Артистка спела в дуэте с рэпером T-killah. В 2016 году вышла ее первая сольная песня «Под звуки поцелуев».

Ранее Бузова намекнула на отношения.