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DJ Smash стал отцом во второй раз

Музыкант DJ Smash сообщил о рождении сына

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djsmash/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Музыкант Андрей Ширман, известный под псевдонимом DJ Smash, сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о пополнении в семье.

Ширман рассказал, что у него родился сын. Имя малыша неизвестно. Возлюбленная певца, модель Анастасия Кривошеева, поблагодарила врачей за профессионализм. Она призналась, что рожала «с улыбкой на лице».

«04.03.2024 с твоим днем рождения, сынок, мы тебя очень-очень ждали. Теперь официально я — мать дракона», — заявила Кривошеева.

В комментариях коллеги, поклонники и друзья пары поздравили с рождением сына. В их числе комики Михаил Галустян, Александр Ревва, Марина Кравец, журналистка Лаура Джугелия, певица Анна Шульгина, актриса Наталья Рудова.

Ширман и Кривошеева начали встречаться в 2011 году. В 2020-м у них родилась дочь. Девочку назвали Серафимой.

В декабре 2022 года DJ Smash вспомнил, как однажды чуть не женился, работая аниматором. По словам музыканта, над одном из новогодних праздников он играл Деда Мороза. Во время выступления к нему обратилась девушка и предложила жениться на ней. Ширман отметил, что дама хотела выйти замуж не за него, а именно за сказочного персонажа.

Ранее актриса Анна Котова рассказала о своей жизни после развода.

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