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Представители певицы О'Коннор потребовали от Трампа не использовать ее песни

Представители Шинейд О'Коннор потребовали от Трампа не использовать ее песни

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AP

Представители ирландской певицы Шинейд О'Коннор потребовали от экс-президента США Дональда Трампа прекратить использовать композиции артистки в ходе нынешней избирательной кампании политика. Об этом сообщил британский телеканал Sky News.

«Не будет преувеличением сказать, что Шинейд испытывала бы отвращение и боль и была бы оскорблена тем фактом, что ее работа была использована таким образом человеком, которого она сама называла «библейским дьяволом», — сказано в заявлении представителей О'Коннор.

Как отмечает Sky News, в ходе встреч с избирателями Трамп использовал кавер-версию песни Nothing Compares 2 U американского музыканта Принса в исполнении ирландской певицы. Версия О'Коннор, вышедшая в 1990 году, несколько недель возглавляла хит-парады многих стран, в том числе Великобритании и США.

В конце января телеканал Fox News сообщал, что помощники президента США Джо Байдена надеются на поддержку певицы Тейлор Свифт на предстоящих президентских выборах, поскольку ее призыв к сбору средств может иметь большое значение для кампании по переизбранию.

В феврале 2023 года Трамп раскритиковал певицу Рианну накануне ее выступления на «Супербоуле». Во время его президентства артистка обрушивалась на политика с жесткой критикой. В 2017 году Рианна назвала тогдашнего американского лидера «аморальной свиньей» из-за ужесточения иммиграционной политики, а в 2019-м она возмутилась из-за его реакции на массовые расстрелы в нескольких штатах.

Ранее Трамп обвинил Байдена в попытке нечестно выиграть выборы.

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