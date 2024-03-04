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Кустурица назвал роман Прилепина одним из лучших в мире

Кустурица назвал роман Прилепина «Обитель» одним из лучших в мире

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Известный сербский кинорежиссер Эмир Кустурица рассказал, какой из романов российского писателя Захара Прилепина он считает самым выдающимся в мировых масштабах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я много читаю и могу сказать, что роман Прилепина «Обитель» — один из самых лучших романов в мире», — заявил Кустурица на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи на черноморском побережье Сочи.

Кустурица подчеркнул, что в России существуют хорошие условия для развития культуры. Говоря о кинематографе, режиссер высказал мнение, что в России надо делать русские фильмы, а не копировать Голливуд.

4 марта на Всемирном фестивале молодежи открыли библиотеку «Сириус».

27 февраля Кустурица рассказал, когда снимет фильмы по Водолазкину и Достоевскому.

Ранее Путин поблагодарил Кустурицу за внимание к русской культуре.

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