Обозреватель о новой песне Пугачевой: «это жалкие потуги когда-то выдающейся певицы»

Певица Алла Пугачева попыталась напомнить поклонникам о том, что она артистка, поэтому выпустила новую песню впервые за пять лет. Об этом интернет-изданию «Абзац» рассказал музыкальный обозреватель Владимир Полупанов.

Однако, по его словам, новая песня исполнительницы «вызывает массу вопросов».

«Это жалкие потуги когда-то выдающейся певицы. Зачем нужно было петь прокуренным голосом и выпускать композицию в таком виде? Можно было откорректировать голос. Пугачева давно угробила свой вокал и здоровье несдержанным образом жизни. Я был у нее дома и поразился, какое количество лекарств стояло у нее на тумбочке. Она уже тогда выглядела глубоко больным человеком, абсолютно не в кондиции», — сказал Полупанов.

Звукорежиссер Дмитрий Воронцов, в свою очередь, подтвердил, что в новой песне артистки не было обработки голоса. Он отметил, что ее вокал даже не обрабатывался.

Накануне Пугачева опубликовала новую песню, слова к которой написала сама артистка вместе с Константином Губиным. В новой песне Пугачева призывает своего избранника не беспокоиться за нее и отмечает, что она «спокойна с ним как никогда». Она заявляет, что ничего не хочет менять.

Ранее Пугачева показала кадры вечеринки в честь первого воскресенья весны.