Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Обозреватель о новой песне Пугачевой: «это жалкие потуги когда-то выдающейся певицы»

Музыкальный эксперт Полупанов: новая песня Пугачевой является жалкими потугами

close
100%
Maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алла Пугачева попыталась напомнить поклонникам о том, что она артистка, поэтому выпустила новую песню впервые за пять лет. Об этом интернет-изданию «Абзац» рассказал музыкальный обозреватель Владимир Полупанов.

Однако, по его словам, новая песня исполнительницы «вызывает массу вопросов».

«Это жалкие потуги когда-то выдающейся певицы. Зачем нужно было петь прокуренным голосом и выпускать композицию в таком виде? Можно было откорректировать голос. Пугачева давно угробила свой вокал и здоровье несдержанным образом жизни. Я был у нее дома и поразился, какое количество лекарств стояло у нее на тумбочке. Она уже тогда выглядела глубоко больным человеком, абсолютно не в кондиции», — сказал Полупанов.

Звукорежиссер Дмитрий Воронцов, в свою очередь, подтвердил, что в новой песне артистки не было обработки голоса. Он отметил, что ее вокал даже не обрабатывался.

Накануне Пугачева опубликовала новую песню, слова к которой написала сама артистка вместе с Константином Губиным. В новой песне Пугачева призывает своего избранника не беспокоиться за нее и отмечает, что она «спокойна с ним как никогда». Она заявляет, что ничего не хочет менять.

Ранее Пугачева показала кадры вечеринки в честь первого воскресенья весны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами