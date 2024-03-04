Киркоров поссорился с журналистами: «Как был на пафосе, так и остался»

Певец Филипп Киркоров выступил в Москве на большом праздничном концерте в честь 8 Марта и успел поссориться с журналистами. Об этом сообщает mk.ru.

«Видимо, опыт Киркорова ничему не учит. Как был на пафосе, так и остался», — возмутился один из очевидцев.

Издание пояснило, что певца ждали журналисты в специально отведенном для прессы помещении. Однако артист отказался отвечать на их вопросы. Затем представители Киркорова увидели журналистов за кулисами и потребовали освободить помещение, чтобы не мешать проходу исполнителя в свою гримерку. Между менеджментом артиста и прессой произошла «бурная перепалка».

После попадания в скандал с «почти голой» вечеринкой Киркоров принес извинения, а в середине февраля стало известно, что он приехал в ДНР. Там он выступил с концертом в одном из местных госпиталей и встретился с участниками спецоперации.

Затем Киркоров вернулся в эфир ТНТ, он выступил на шоу «Конфетка». 16 февраля стало известно, что певец сохранил за собой место в жюри «Маски». А в конце февраля сообщалось, что Киркорова вернули на большую сцену.

Ранее Кристина Орбакайте отказалась отвечать на вопросы о Пугачевой.