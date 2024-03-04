Пугачева устроила вечеринку на яхте: «Круто отгуляли»

Певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеоролик с вечеринки на яхте, которую исполнительница устроила в честь первого воскресенья весны.

«Круто отгуляли! Спасибо всем за цветы, за поздравления и ежедневную радость от моих верных поклонников, живем дальше», — подписала артистка.

Она также посоветовала фанатам не беспокоиться за нее.

3 марта Пугачева поздравила поклонников с первым воскресеньем весны. Она призвала «не сдаваться и не унывать». Для артистки уже стало традицией праздновать первое воскресенье марта. В 90-х исполнительница дарила прохожим желтые цветы в этот день, гуляя по центру Москвы, а после шла праздновать наступление весны с друзьями, заверяя в первом посте: «Весну — разрешаем!»

Накануне стало известно, что Пугачева выпустила песню впервые за пять лет. В новой композиции артистка призывает своего избранника не беспокоится за нее и отмечает, что она «спокойна с ним как никогда».

1 марта Примадонна впервые за 16 лет выпустила новый альбом. В «P.S» вошли 20 песен, записанных с юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году.

Ранее музыкальный критик объяснил, для чего Пугачева записала новые песни.