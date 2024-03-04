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Юрий Киселев рассказал о чувствах к Люсе Чеботиной

Певец Юрий Киселев впервые рассказал о романе с Чеботиной после расставания

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Юрий Киселев выпустил композицию «Зимой», в которой откровенно рассказал о несчастной любви.

«Как-то пусто без нее; Нет времени на поиск; Одинокая постель; Неядовитый комплекс», — спел артист.

Фанаты исполнителя предположили, что Киселев в новом треке спел о своей бывшей возлюбленной, певице Люсе Чеботиной. Они заподозрили, что таким образом певец поддел свою бывшую.

«Мне не показалось, это о Люсе?», «Юра, ты найдешь лучше» — написали в комментариях поклонники.

В декабре 2022 года Чеботина подтвердила, что встречается с певцом ЮрКиссом (настоящее имя — Юрий Киселев). Артисты познакомились в 2019-м и долгое время скрывали свой роман. Певица заявляла, что она с возлюбленным очень похожа. Она назвала себя и музыканта «двумя суетологами, которые смотрят в одну сторону». При этом в мае 2023 года ЮрКисс заявил, что у него нет партнерши.

20 декабря ЮрКисс в социальных сетях объявил о завершении музыкальной карьеры. Он объяснил, что принял такое решение на фоне переосмыслений жизненных ценностей. В феврале исполнитель отказался от псевдонима начал выступать под своим именем.

Ранее Николай Басков заявил о теплых чувствах к женщине на телешоу.

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