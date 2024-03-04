«Звездные войны» и «Терминатора» переснимут в колонии в сериале «Камера Мотор»

На телеканале ТНТ 4 марта стартует показ комедийного сериала Саши Абдуллаева «Камера Мотор» от кинокомпании Сергея Жукова «Руки Вверх Production». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

Одновременно сериал выйдет в онлайн-кинотеатре Premier. Сюжет сериала разворачивается в 1991 году. Сотрудник видеосалона в Ленинграде Николай Виденин (Павел Рассомахин) из-за нелепой случайности попадает в тюрьму, где получает прозвище «Видик».

Начальник колонии (Дмитрий Колчин) оказывается фанатом кино, ради которого Колчин начинает по памяти переснимать культовые голливудские фильмы: «Терминатор», «Звездные войны», «Индиану Джонса» и «Джеймса Бонда». Заключенные становятся актерами, производство обзаводится собственными гнусавым переводчиком и реквизитом.

Актер Рассомахин признается, что у него с его героем схожие темпераменты.

«До этого он просто любил кино, но оно его никак не касалось, а когда съемки стали поводом выбраться с зоны — любовь приобрела смысл. Ну, а затем к Виденину приходит и любовь иная. В итоге зона из места исполнения наказания, превращается в место исполнения мечты», — делится артист.

По словам исполнителя другой главной роли Аскара Нигамедзянова, несмотря на то, что все действия происходят на зоне, «Камера Мотор» получилась очень доброй комедией.

«И зрители, особенно молодые, увидев, как герои сериала переснимают классику Голливуда, смогут узнать для себя что-то новое, пересмотреть оригиналы: «Терминатора», «Охотников за привидениями», «Красотку» и других. И, конечно, сравнить с тем, что получилось у наших персонажей», — размышляет он.

В главных ролях также снялись Александр Обласов, Максим Киселев, Андрей Свиридов, Сергей Степин, Сергей Беляев, Софья Сокур и другие.

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