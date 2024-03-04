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Израиль попросил будущих участников «Евровидения» изменить тексты песен

Израиль согласился убрать намеки о нападении ХАМАС из текстов для «Евровидения»

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Reuters

Израиль согласился пересмотреть текст своей потенциальной заявки на участие в конкурсе «Евровидение» после того, как Европейский вещательный союз (EBU) усмотрел в композициях финалистов национального отбора политический подтекст. Об этом сообщает The Guardian.

До этого EBU приговорил израильскому вещателю Kan угрозой дисквалификации, так как в композиции October Rain, которую страна намеревалась показать на конкурсе, есть намеки о нападении ХАМАС. «Не осталось воздуха, чтобы дышать»; «Все они были хорошими детьми, каждый из них», — говорится в песне.

Изначально в Kan заявляли, что не намерены менять текст песни, однако затем в переговоры вмешался президент Израиля Ицхак Герцог. Он заявил, что стране «необходимо участвовать» в конкурсе. После этого Kan попросил создателей победившей песни October Rain, а также занявшей второе место композиции Dance Forever, пересмотреть тексты. Затем вещатель официально выберет песню для отправки на «Евровидение».

«Евровидение-2024» пройдет с 7 по 11 мая в шведском городе Мальмё.

Ранее сообщалось, что Канье Уэсту отказались предоставлять концертные площадки в Европе.

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