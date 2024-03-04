Лужина и Высоцкий рисковали жизнью на съемках «Вертикали»

Актриса Лариса Лужина рассказала о том, как Станислав Говорухин снимал фильм «Вертикаль» с ней и Владимиром Высоцким в главных ролях. Ее цитируют «Аргументы и факты».

По словам Лужиной, она не считает картину сильной режиссерской работой. «Вертикаль» актриса назвала «игрой в кино», однако отметила, что съемки игрой не были — они с Высоцким рисковали жизнью.

«У нас не было никакой техники безопасности, мы все там делали сами, на протяжении пяти месяцев жили в горах. Однажды возникла трещина 30 метров глубиной, вертолет у нас разбился — все было», — вспомнила звезда.

Лужина отметила, что легко относиться к ситуации позволяла молодость.

«Слава Богу, все остались живы. Потому что на съемках может такое произойти, что потом будешь страдать всю жизнь, можно остаться инвалидом», — делится актриса.

4 марта 2024 года Лариса Лужина празднует 85-летие. Кроме «Вертикали», она известна по ролям в картинах «Любовь Серафима Фролова», «Тайны мадам Вонг», «На семи ветрах».

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