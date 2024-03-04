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Орбакайте ответила на слухи об отъезде из России

Певица Орбакайте заявила, что живет в России

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Кристина Орбакайте после концерта в Санкт-Петербурге ответила на слухи об отъезде из России. Ее цитирует Life со ссылкой на Shot.

«Я здесь живу», — заявила она на вопрос о том, надолго ли вернулась в Россию.

Она объяснила, что никуда не уезжала и живет исключительно в России. После этого ответа охранники звезды попросили журналистов не задавать «провокационные вопросы».

СМИ сообщали, что Орбакайте якобы уехала и с конца зимы 2023 года живет с мужем и дочерью в Нью-Йорке, в элитном комплексе Майами «Маджестик Тауэр Бэл Харбор». Квартиру площадью 285 квадратных метров, принадлежащую семье, эксперты оценивают в $2,5 миллиона (около 200 миллионов рублей).

На концерте в Петербурге поп-исполнительница Кристина Орбакайте неудачно споткнулась на сцене и упала. На кадрах, попавших в сеть, было видно, что певица зацепилась за свой концертный наряд. Ей помогли подняться актеры массовки.

Ранее певица Ольга Бузова, которая утверждала, что долгие годы мечтает о взаимной любви, намекнула на то, что наконец-то ее сердце занято.

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