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«Лед 3» снова обошел «Мастера и Маргариту»

Фильм «Лед 3» сохранил лидерство в российском прокате

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НМГ Кинопрокат

Фильм Юрия Хмельницкого «Лед 3» в третий раз подряд обошел картину «Мастер и Маргарита» в российском прокате. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Мелодрама о фигурном катании собрала еще 195 млн рублей, общий бокс-офис третьей части франшизы составил 1,5 миллиарда рублей.

В третьей части франшизы «Лед» героиня Надя выросла и стала фигуристкой, мечтающей о победе на «Кубке льда», как ее мама. Отец Нади, Саша Горин, не одобряет ее спортивные амбиции, опасаясь за ее благополучие. На тренировке Надя встречает молодого хоккеиста из Москвы, в которого влюбляется.

Фильм «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина сохранил за собой второе место, общая касса фильма с начала проката перевалила за 2 миллиарда рублей.

Лучшей новинкой недели оказалась французская комедия «Кот и пес» — с 32 миллионами рублей, заработанными за четыре дня, она поднялась на четвертую строчку прокатного рейтинга.

Ранее генеральный продюсер франшизы «Льда» Федор Бондарчук заявил, что четвертой части картины не будет.

«Есть планы пока в этой вселенной немного трансформировать проект», — рассказал Бондарчук.

Ранее была раскрыта первая строчка романа Габриэля Маркеса, который впервые опубликуют 6 марта.

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